Ракитич: "Моментами игра походила на гандбольную встречу"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич подвел краткий итог первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

"Моментами игра походила на гандбольную встречу с восемью игроками "Челси", которые оборонялись в своей штрафной площади. Тем не менее, "Челси" сумел доставить нам неприятности", - приводит слова 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Конте назвал игру "Челси" почти идеальной. | soccernews.ru