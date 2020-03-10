Ракитич может летом перейти в "Ювентус"
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич, возможно, сменит команду этим летом. Об этом сообщает TV3.
По данным источника, в 32-летнем футболисте заинтересован "Ювентус", который хотел обменять форварда Дугласа Косту на хорвата. Летом 2020 года "старая сеньора" готова снова попробовать приобрести футболиста.
Ранее сообщалось, что Ракитич недоволен ситуацией в "Барселоне".
В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16