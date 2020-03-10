Ракитич может летом перейти в "Ювентус"

1 Теги ювентусиван ракитичбарселона

Ракитич может летом перейти в "Ювентус"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич, возможно, сменит команду этим летом. Об этом сообщает TV3.

По данным источника, в 32-летнем футболисте заинтересован "Ювентус", который хотел обменять форварда Дугласа Косту на хорвата. Летом 2020 года "старая сеньора" готова снова попробовать приобрести футболиста.

Ранее сообщалось, что Ракитич недоволен ситуацией в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Иван прерасно понимает ,что с Роналду у него больше шансов выиграть чашкку ЛЧ,чем с капризной принцессой Леной Месси.Так что ждем в Турине.Чуть не забыл - Vista el Varcelona!

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