Ракитич может перейти в "Ливерпуль"

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Ракитич может перейти в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, футболист заинтересован в переходе в английский клуб и трансфер может состояться летом.

В этом сезоне 29-летний Ракитич провел за "Барселону" 42 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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