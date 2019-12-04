Ракитич может перейти в "Севилью"
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что он может вернуться в свой бывший клуб "Севилью".
"Я всегда говорил, что могу вернуться только в один из своих бывших клубов. Это "Севилья". Надеюсь, что когда-нибудь это случится. Все знают, что я люблю эту команду. Но сейчас мои мысли связаны с "Барселоной". Впрочем, я рад, что "Севилья" демонстрирует хорошие результаты. Я горжусь прогрессом команды", - цитирует Ракитича El Desmarque.
31-летний Ракитич выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 годы, а затем перешел в "Барселону". В нынешнем сезоне хорват провел за каталонский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6