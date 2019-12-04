Ракитич может перейти в "Севилью"

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Ракитич может перейти в "Севилью"
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что он может вернуться в свой бывший клуб "Севилью".

"Я всегда говорил, что могу вернуться только в один из своих бывших клубов. Это "Севилья". Надеюсь, что когда-нибудь это случится. Все знают, что я люблю эту команду. Но сейчас мои мысли связаны с "Барселоной". Впрочем, я рад, что "Севилья" демонстрирует хорошие результаты. Я горжусь прогрессом команды", - цитирует Ракитича El Desmarque.

31-летний Ракитич выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 годы, а затем перешел в "Барселону". В нынешнем сезоне хорват провел за каталонский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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