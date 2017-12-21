Ракитич может покинуть "Барселону"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть свой клуб, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Причиной возможного ухода хорвата называется боязнь потери места в стартовом составе своей команды из-за потенциального приобретения "сине-гранатовыми" хавбека английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, Иньеста прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru