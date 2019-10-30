Ракитич может продолжить карьеру в "Атлетико"

"Атлетико" хочет приобрести полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, передает Marca.

Агенты клуба следят за ситуацией вокруг хорвата. Они общались с близкими людьми футболиста и сообщили о своем интересе. Ракитич не против перехода в мадридский клуб.

Ранее стало известно, что 31-летний хорват твёрдо намерен покинуть "Барсу" в январе. За ним охотятся "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", ПСЖ и "Интер".

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