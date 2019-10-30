Ракитич может продолжить карьеру в "Атлетико"
"Атлетико" хочет приобрести полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, передает Marca.
Агенты клуба следят за ситуацией вокруг хорвата. Они общались с близкими людьми футболиста и сообщили о своем интересе. Ракитич не против перехода в мадридский клуб.
Ранее стало известно, что 31-летний хорват твёрдо намерен покинуть "Барсу" в январе. За ним охотятся "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", ПСЖ и "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Реал Сосьедад
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Реал Вальядолид
|11
|14
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Хетафе
|10
|13
|12
|Валенсия
|10
|13
|13
|Алавес
|11
|12
|14
|Леванте
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5