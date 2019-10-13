Ракитич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

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Ракитич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести этой зимой полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, передает AS.

По данным источника, английский клуб уже начал переговоры с каталонцами по поводу трансфера 31-хорвата.

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть "Барселону" из-за сокращения игровой практики. Однако клуб отпустит хавбека не менее, чем за 34 миллиона евро.

Отметим, что в игроке также заинтересованы "Интер" и "Ювентус".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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