Ракитич может завершить международную карьеру после Евро-2020

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сделал заявление о своём будущем в сборной Хорватии.

"Я рассматриваю вариант, что Евро-2020 станет моим последним крупным турниром со сборной. Если смотреть на вещи реально, это довольно очевидно. Но посмотрим, как всё сложится. Мы обсудим это с тренером, как будет лучше для национальной команды, как будет лучше для меня", - цитирует Ракитича Sportske Novosti.

Стоит отметить, что в марте звёздному хавбеку исполнится 32 года.

Ракитич выступает за сборную Хорватии с 2007 гола, он забил 15 голов в 106 матчах.

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