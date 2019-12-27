Ракитич может завершить международную карьеру после Евро-2020

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Ракитич может завершить международную карьеру после Евро-2020

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сделал заявление о своём будущем в сборной Хорватии.

"Я рассматриваю вариант, что Евро-2020 станет моим последним крупным турниром со сборной. Если смотреть на вещи реально, это довольно очевидно. Но посмотрим, как всё сложится. Мы обсудим это с тренером, как будет лучше для национальной команды, как будет лучше для меня", - цитирует Ракитича Sportske Novosti.

Стоит отметить, что в марте звёздному хавбеку исполнится 32 года.

Ракитич выступает за сборную Хорватии с 2007 гола, он забил 15 голов в 106 матчах.

Не пропустите: Ракитич не покинет "Барселону" зимой. | http://soccernews.ru
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