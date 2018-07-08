Ракитич: "Мы хотим сыграть еще два матча на этом Чемпионате Мира"

Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич поделился планами команды на остаток ЧМ-2018.

"Мы будем бороться до самого конца, чтобы выйти в финал. Не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы хотим сыграть еще два матча на этом Чемпионате Мира, к тому же у нас есть запредельная мотивация.

Было бы позором не дойти до финала в Москве, особенно учитывая то, каких сил нам стоил этот полуфинал" - приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Читайте также: Хорватия повторила рекорд сборной Аргентины. | http://soccernews.ru