Ракитич: "Мы увидели, насколько хорош сейчас "Манчестер Юнайтед"

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Ракитич: "Мы увидели, насколько хорош сейчас "Манчестер Юнайтед"

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился ожиданиями от противостояния с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"В матче с ПСЖ мы увидели, насколько хорош сейчас "Манчестер Юнайтед". Мы знаем, что английские клубы очень сильны сейчас. Забить три гола в Париже - это невероятно. Мы должны уважать "МЮ" за этот камбэк. 

Я уважаю английских футболистов и их страсть к игре. Сульшер знает лучшие стороны своих игроков", - приводит слова Ракитича GQ Magazine.

Напомним, что в 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ за счет правила выездного гола (0:2 и 3:1). "Барселона" была сильнее "Лиона" (0:0 и 5:1).

Матч "МЮ" - "Барселона" состоится 10 апреля. Ответная игра пройдет 16 апреля.

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