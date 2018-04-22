Ракитич: "Надеюсь, Иньеста не уйдет"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался по будущему капитана своей команды Андреса Иньесты.

" Будущее Андреса Иньесты? Я не знаю ничего об этом. Надеюсь, он не уйдет. Он это знает... Я думаю, что фанаты хотят, чтобы он остался, так же, как и я. Но, как я всегда говорил, все зависит от него, он должен сделать выбор. Он должен обсудить это со своей семьей, мы все будем уважать его решение ", - цитирует 30-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, ранее по будущему Иньесты высказался Бартомеу. | soccernews.ru