Ракитич: "Надеюсь, выиграем в Эль Класико со счетом 4:0, но 1:0 тоже устроит"

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Ракитич: "Надеюсь, выиграем в Эль Класико со счетом 4:0, но 1:0 тоже устроит"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

"Мы хотим продолжить нашу серию без поражений. Единственное, что имеет значение, - это сыграть на "Бернабеу" в нашу игру, не меняя наш стиль... Это матч, который может многое нам дать. Я хочу победить. Если я смогу забить, это будет хорошо, но победа сделает меня гораздо счастливее... Надеюсь, матч закончится со счетом 0:4, но если в итоге будет 0:1 - это тоже будет хорошо", - цитирует 29-летнего хорвата El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Маскерано. | soccernews.ru

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Павел

Будем посмотреть.Болею за Барсу!!!

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