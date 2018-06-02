Ракитич: "Наличие Месси в составе делает аргентинцев фаворитами Чемпионата Мира"

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Ракитич: "Наличие Месси в составе делает аргентинцев фаворитами Чемпионата Мира"

Хавбек "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич лестно отозвался о Лионеле Месси.

"Я желаю Месси всевозможных удач, как и всем прочим моим одноклубникам, которые будут играть на Чемпионате Мира. Конечно, наличие Месси в составе делает аргентинцев фаворитами, хотя он утверждает, что они таковыми не являются. Он бы обменял некоторые титулы с "Барселоной" на один с Аргентиной.

Если б Месси был теннисистом, он бы выиграл 50 турниров "Большого шлема". Но в футболе ты играешь не сам по себе, это не индивидуальный вид спорта" - приводит слова Ракитича Goal.com.

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