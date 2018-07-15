Ракитич: "Нам не повезло"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Чемпионата Мира против Франции.

"Мы были лучшей командой в первом тайме, мы атаковали, но сегодня нам не повезло. Они забили четыре мяча после трех ударов по воротам, но я поздравляю Францию, они заслужили победу", - цитирует 30-летнего хавбека "клетчатых" официальный сайт ФИФА.

Напомним, в финале ЧМ-2018 было забито столько же голов, сколько в четырех предыдущих финалах мундиалей. | soccernews.ru