Ракитич: "Нас ждет грандиозный матч с Россией"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал предстоящую встречу со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Матч между Россией и Испанией показал, что на чемпионате мира возможно все. Теперь нас ждет грандиозный матч в четвертьфинале, где не будет фаворита. Но нам по силам выйти в полуфинал", - сказал он.

Напомним, что хорваты в 1/8 финала прошли Данию, а россияне обыграли Испанию.

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