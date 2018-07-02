Ракитич: "Нас ждет грандиозный матч с Россией"

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Ракитич: "Нас ждет грандиозный матч с Россией"Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал предстоящую встречу со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Матч между Россией и Испанией показал, что на чемпионате мира возможно все. Теперь нас ждет грандиозный матч в четвертьфинале, где не будет фаворита. Но нам по силам выйти в полуфинал", - сказал он.

Напомним, что хорваты в 1/8 финала прошли Данию, а россияне обыграли Испанию. 

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