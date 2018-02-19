Ракитич: "Наши парни провели немало матчей на "Стэмфорд Бридж", и завтрашняя игра будет для них особенной"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал предстоящую игру против "Челси".

"Предстоящие игры будут отличаться от прошлых матчей с "Челси". Надо забыть, что было прежде и сыграть как можно лучше. Наши парни провели немало матчей на "Стэмфорд Бридж", и завтрашняя игра будет для них особенной.

Возможно, Азар - самый важный футболист "Челси", но мы понимаем, что им команда не исчерпывается. Надо быть готовыми, чтобы не дать ему завтра развернуться. Он очень быстр, опасен в обыгрыше один в один. Надо справиться с ним и всем "Челси". Нас ждет особенная игра" - приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА.

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