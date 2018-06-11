Ракитич назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

" Я не сомневаюсь в том, что Испания является одним из главных фаворитов турнира. Испания опережает все остальные команды на один шаг. Она по-прежнему является главным претендентом на победу ", - цитирует 30-летнего хавбека Marca.

Напомним, Ракитич высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru