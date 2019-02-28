Ракитич назвал идеальный клуб для себя

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Ракитич назвал идеальный клуб для себя

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал свое прибывание в каталонском клубе, отметив, что он идеально подходит для него. Об этом информирует DAZN.

Ране в СМИ сообщалось, что на 30-летнего хорвата нацелился  "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

"Мне очень нравится жить в Испании, хоть я и не могу получить паспорт, так как у меня уже есть два (Хорватии и Швейцарии). Я очень счастлив находится в команде. Это идеальный клуб для меня", - рассказал Ракитич.

Футболист перешел в "Барселону" в 2014 году из "Севильи" за 18 миллионов евро. В этом сезоне на счету 30-летнего хорвата 4 забитых мяча и 6 ассистов в 35 играх.

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