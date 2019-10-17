Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", утверждает Calciomercato.

По данным источника, английский клуб связывался с каталонцами по поводу трансфера 31-летнего футболиста, однако футболист отклонил предложение "красных дьяволов".

Ракитич ранее сообщил, что хочет покинуть "Барселону" из-за отсутствия игрового времени. В полузащитнике заинтересованы "МЮ", ПСЖ, "Ювенутс", "Интер" и "Милан".

В текущем сезоне хорват сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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