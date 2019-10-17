Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", утверждает Calciomercato.
По данным источника, английский клуб связывался с каталонцами по поводу трансфера 31-летнего футболиста, однако футболист отклонил предложение "красных дьяволов".
Ракитич ранее сообщил, что хочет покинуть "Барселону" из-за отсутствия игрового времени. В полузащитнике заинтересованы "МЮ", ПСЖ, "Ювенутс", "Интер" и "Милан".
В текущем сезоне хорват сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
А еще: Ракитич шел пешком из аэропорта до Барселоны| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|8
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|Лестер Сити
|8
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|5
|Челси
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|Кристал Пэлас
|8
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|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
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|Шеффилд Юнайтед
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3