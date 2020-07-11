Ракитич не исключил продолжение карьеры в МЛС
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич порассуждал о своём будущем.
"Мы видим, что футбол в США получает всё больше внимания. Рад за этим наблюдать. Это нечто особенное. Готов ли я перейти в клуб МЛС? Посмотрим. Может, Бекхэм позвонит мне", - сказал звёздный хорват.
32-летний Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает следующим летом.
Дэвид Бекхэм является совладельцем клуба МЛС "Интер Майами".
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|Команда
|М
|О
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14