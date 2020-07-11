Ракитич не исключил продолжение карьеры в МЛС

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич порассуждал о своём будущем.

"Мы видим, что футбол в США получает всё больше внимания. Рад за этим наблюдать. Это нечто особенное. Готов ли я перейти в клуб МЛС? Посмотрим. Может, Бекхэм позвонит мне", - сказал звёздный хорват.

32-летний Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает следующим летом.

Дэвид Бекхэм является совладельцем клуба МЛС "Интер Майами".

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