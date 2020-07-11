Ракитич не исключил продолжение карьеры в МЛС

Теги барселонаиван ракитичдэвид бекхэм

Ракитич не исключил продолжение карьеры в МЛС

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич порассуждал о своём будущем.

"Мы видим, что футбол в США получает всё больше внимания. Рад за этим наблюдать. Это нечто особенное. Готов ли я перейти в клуб МЛС? Посмотрим. Может, Бекхэм позвонит мне", - сказал звёздный хорват.

32-летний Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает следующим летом.

Дэвид Бекхэм является совладельцем клуба МЛС "Интер Майами".

Не пропустите: "Барселона" близка к приобретению 19-летнего бразильца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар останется в ПСЖ

Неймар останется в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов