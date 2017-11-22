Ракитич: "Не могу сказать на 100 процентов, что Месси останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не исключает вероятности ухода из команды нападающего Лионеля Месси.

"Я не могу сказать на 100 процентов, что Месси останется в "Барселоне". В любом случае мы должны будем уважать его решение. Мы не обсуждали с ним эту ситуацию, но мне кажется, что он останется. Лионель не просто важный игрок, он имеет гораздо большее влияние на "Барселону", - приводит слова Ракитича AS.

Напомним, что "Барселона" до сих пор не договорилась с 30-летним Месси о продлении контракта, который рассчитан до 30 июня 2018 года.

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