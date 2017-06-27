Ракитич не покинет "Барселону"

"Барселона" не намерена расставаться с полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, руководство каталонского клуба заверило хорвата, что он будет важным элементом в проекте нового главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

29-летний Ракитич в минувшем сезоне сыграл за "Барселону" 51 матч, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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