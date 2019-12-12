Ракитич не покинет "Барселону" зимой

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Ракитич не покинет "Барселону" зимой

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич передумал покидать клуб.

По сведениям Marca, хорват собирался уходить из-за нехватки игрового времени, однако он принял участие в последних четырех играх каталонцев и решил остаться в "Барсе" как минимум до конца сезона.

Отмечается, что участие в матчах придало Ракитичу уверенности и он вновь себя чувствует важным игроком для команды.

Напомним, что ранее интерес к футболисту проявляли "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В этом сезоне Ракитич провел 15 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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