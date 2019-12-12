Ракитич не покинет "Барселону" зимой
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич передумал покидать клуб.
По сведениям Marca, хорват собирался уходить из-за нехватки игрового времени, однако он принял участие в последних четырех играх каталонцев и решил остаться в "Барсе" как минимум до конца сезона.
Отмечается, что участие в матчах придало Ракитичу уверенности и он вновь себя чувствует важным игроком для команды.
Напомним, что ранее интерес к футболисту проявляли "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
В этом сезоне Ракитич провел 15 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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|Гранада
|16
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|Осасуна
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|16
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|Мальорка
|16
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