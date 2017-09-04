Ракитич не сыграет с Турцией

Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич не поможет своей команде в матче квалификации ЧМ-2018 против Турции.

29-летний футболист получил небольшое повреждение в поединке с Косово и медицинский штаб "шашечных" рекомендовал поберечь игрока.

Матч Турция - Хорватия состоится 5 сентября в 21:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru