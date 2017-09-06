Ракитич не сыграет с "Ювентусом"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич пропустит ближайшие матчи своей команды, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, травма, полученная 29-летним хорватом в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово, не позволит ему сыграть с "Эспаньолом" и "Ювентусом".

Напомним, что "Барселона" сыграет с "попугаями" 9 сентября, а с "бьянконери" - 12 сентября.

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