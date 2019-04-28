Ракитич: "Не вижу себя нигде, кроме "Барселоны"



Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что он надеется и в дальнейшем выступать за каталонский клуб.

"Барселона" заслужила чемпионский титул. Я счастлив в "Барселоне". Что касается нового контракта, то я спокоен и жду лета. Не вижу себя нигде, кроме "Барселоны". Надеюсь, что вскоре я получу предложение о продлении контракта", - цитирует Ракитича Football Espana.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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