Ракитич: "Не вижу себя нигде, кроме "Барселоны"

Теги барселонаиван ракитич

Ракитич: "Не вижу себя нигде, кроме "Барселоны"
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что он надеется и в дальнейшем выступать за каталонский клуб.

"Барселона" заслужила чемпионский титул. Я счастлив в "Барселоне". Что касается нового контракта, то я спокоен и жду лета. Не вижу себя нигде, кроме "Барселоны". Надеюсь, что вскоре я получу предложение о продлении контракта", - цитирует Ракитича Football Espana.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси - рекордсмен "Барселоны" по чемпионским титулам. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду 10-й сезон подряд забил не менее 20 голов в чемпионатах

Роналду 10-й сезон подряд забил не менее 20 голов в чемпионатах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 34 55
5 Севилья Севилья 34 55
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Леганес Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 34 39
15 Леванте Леванте 34 37
16 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
18 Жирона Жирона 34 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов