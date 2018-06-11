Ракитич: "Неймар в "Реале"? Предпочитаю, чтобы он остался в ПСЖ"

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Ракитич: "Неймар в "Реале"? Предпочитаю, чтобы он остался в ПСЖ"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич поделился мнением о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Надеюсь, что этого не произойдет! Я понимаю, что каждый должен идти своим путем и сам принимать решения. Я знаю, что Неймар очень счастлив в Париже, но я также знаю, что год назад он был очень счастлив в Барселоне, и все же он ушел. Если выбирать, то я предпочитаю, чтобы он оставался в Париже!", - цитирует 30-летнего хавбека Marca.

Напомним, Ракитич назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru

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