Ракитич - о Суперкубке УЕФА: "Хочу заставить "Баварию" страдать"

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против "Баварии".

"Очень горд, что снова смогу представлять "Севилью" в финале. Я понимаю значение этого. Не думаю, что нужно многое менять, несмотря на сложность соперника. На финальный матч выходят, чтобы победить. Мы будем стараться. Очень уважаем "Баварию", но не боимся её. Я хочу сыграть с лучшей командой и заставить их страдать", - цитирует хорвата Marca.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится сегодня в Будапеште, начало - в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в августе Ракитич в составе "Барселоны" потерпел унизительное поражение от "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов со счётом 2:8.

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