Ракитич обратился к Месси

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Ракитич обратился к Месси

Фото твиттер Ивана Ракитича

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич отреагировал на уход из "Барселоны" нападающего Лионеля Месси.

"Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. Спасибо за всё, что ты сделал для такого большого клуба, как "Барселона". Твоё наследие бесценно. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией", - написал Ракитич в твиттере.

Хорват и аргентинец вместе выступали за "Барсу" с 2014 по 2020 год.

"Сине-гранатовые" не сумели сохранить свою главную звезду из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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