Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
Хавбек "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении международной карьеры. Футболист больше не будет играть за сборную Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team— HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020
Raketa, thank you for EVERYTHING ❤️
Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj
Напомним, 32-летний футболист дебютировал за национальную карьеру в 2007 году. Всего за команду Ракитич сыграл в 106 матчах, отметившись 15 голами. В составе национальной команды становился вице-чемпионом мира в 2018 году.
Не пропустите: Ракитич рассказал о своих отношениях с Месси и Суаресом| http://soccernews.ru
главное
-
Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
-
"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно
-
"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби
-
Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК
-
Суарес покидает "Барселону". Стороны договорились о расторжении контракта
Лента новостей
-
"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"
-
Видаль объявил об уходе из "Барселоны"
-
Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
-
Спортивный директор "Химок" Егоров вслед за Гунько покинул клуб
-
Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
-
РБК: Черевченко возглавит "Химки"
-
"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно
-
"Химки" объявили об отставке Гунько
-
"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби
-
Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - ПАОК в Лиге Чемпионов
-
Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"
-
Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК
-
Моуринью рассказал, когда Бэйл сможет дебютировать за "Тоттенхэм"
-
Дортмундская "Боруссия" потеряла Торгана Азара на несколько недель
-
Кавани может продолжить карьеру в "Реале". Агенты ведут переговоры с клубом
-
Защитник "Ливерпуля" Матип пропустит три недели из-за травмы
-
Газизов: "Спартак» всегда предлагал контракт Рассказову. Все будет нормально"
-
Суарес покидает "Барселону". Стороны договорились о расторжении контракта
-
Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
|88
|2
|Риека
|36
|75
|3
|Хайдук Сплит
|36
|50
|4
|Локомотива
|36
|46
|5
|Загреб
|36
|46
|6
|Славен Копривница
|36
|42
|7
|Сплит
|36
|41
|8
|Осиек
|36
|36
|9
|Истра 1961
|36
|35
|10
|Задар
|36
|32