Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Теги хорватияиван ракитич

Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении международной карьеры. Футболист больше не будет играть за сборную Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Напомним, 32-летний футболист дебютировал за национальную карьеру в 2007 году. Всего за команду Ракитич сыграл в 106 матчах, отметившись 15 голами. В составе национальной команды становился вице-чемпионом мира в 2018 году.

Не пропустите: Ракитич рассказал о своих отношениях с Месси и Суаресом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 36 88
2 Риека Риека 36 75
3 Хайдук Сплит Хайдук Сплит 36 50
4 Локомотива Локомотива 36 46
5 Загреб Загреб 36 46
6 Славен Копривница Славен Копривница 36 42
7 Сплит Сплит 36 41
8 Осиек Осиек 36 36
9 Истра 1961 Истра 1961 36 35
10 Задар Задар 36 32
Полная таблица

топ-5 тегов