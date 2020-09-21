Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении международной карьеры. Футболист больше не будет играть за сборную Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team



Raketa, thank you for EVERYTHING ❤️



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj — HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020

Напомним, 32-летний футболист дебютировал за национальную карьеру в 2007 году. Всего за команду Ракитич сыграл в 106 матчах, отметившись 15 голами. В составе национальной команды становился вице-чемпионом мира в 2018 году.

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