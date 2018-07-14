Ракитич оценил шансы Модрича выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич оценил шансы своего партнёра по национальной команде Луки Модрича выиграть "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Я убеждён, что Модрич заслужил "Золотой мяч". Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Если мы выиграем Чемпионат Мира, Лука без сомнений получит этот приз" - цитирует Ракитича официальный сайт ФИФА.

Напомним, что по ходу ЧМ-2018 коэффициент на то, что Модрич выиграет "Золотой мяч", упал с 250 до 6. | http://soccernews.ru