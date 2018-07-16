Ракитич оценивает возможность ухода из "Барселоны"

Теги барселонабавария мюнхениван ракитичнико ковач

Ракитич оценивает возможность ухода из "Барселоны"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич оценивает возможность ухода из своего клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 30-летний хавбек "сине-гранатовых" получил выгодное в финансовом плане предложение от мюнхенской "Баварии", где его хочет видеть главный тренер немецкого гранда Нико Ковач. Учитывая желание каталонского гранда усилить центр поля, хорват всерьез раздумывает о переезде на "Альянц Арену".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам. | soccernews.ru

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