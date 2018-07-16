Ракитич оценивает возможность ухода из "Барселоны"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич оценивает возможность ухода из своего клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 30-летний хавбек "сине-гранатовых" получил выгодное в финансовом плане предложение от мюнхенской "Баварии", где его хочет видеть главный тренер немецкого гранда Нико Ковач. Учитывая желание каталонского гранда усилить центр поля, хорват всерьез раздумывает о переезде на "Альянц Арену".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам. | soccernews.ru