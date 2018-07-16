Ракитич оценивает возможность ухода из "Барселоны"
Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич оценивает возможность ухода из своего клуба, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что 30-летний хавбек "сине-гранатовых" получил выгодное в финансовом плане предложение от мюнхенской "Баварии", где его хочет видеть главный тренер немецкого гранда Нико Ковач. Учитывая желание каталонского гранда усилить центр поля, хорват всерьез раздумывает о переезде на "Альянц Арену".
Напомним, "Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
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|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22