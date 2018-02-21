Ракитич: "Очень боюсь ухода Иньесты"

Теги барселонаиван ракитичандрес иньеста

Ракитич: "Очень боюсь ухода Иньесты"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался о возможном уходе из его клуба капитана команды Андреса Иньесты.

"Боюсь ли я, что Иньеста уйдет? Очень. Я не хочу, чтобы он уходил из-за всего того, что он сделал для этого клуба. На днях за бутылкой вина я увидел его гол в ворота "Челси", забитый в 2009-м году. Но я ценю его не только за то, что он делает на поле, но и также в раздевалке и за пределами поля. Он - очень важный человек для меня, большой друг. Надеюсь, он останется здесь с нами на много лет. Но, как друг, я хочу, чтобы он был счастлив, и что бы он не решил в будущем, я всегда буду рядом с ним", - цитирует 29-летнего хавбека espn.com.

Напомним, Ракитич подвел краткий итог встречи с "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
11 Сельта Виго 24 32
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов