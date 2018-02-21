Ракитич: "Очень боюсь ухода Иньесты"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался о возможном уходе из его клуба капитана команды Андреса Иньесты.

"Боюсь ли я, что Иньеста уйдет? Очень. Я не хочу, чтобы он уходил из-за всего того, что он сделал для этого клуба. На днях за бутылкой вина я увидел его гол в ворота "Челси", забитый в 2009-м году. Но я ценю его не только за то, что он делает на поле, но и также в раздевалке и за пределами поля. Он - очень важный человек для меня, большой друг. Надеюсь, он останется здесь с нами на много лет. Но, как друг, я хочу, чтобы он был счастлив, и что бы он не решил в будущем, я всегда буду рядом с ним", - цитирует 29-летнего хавбека espn.com.

Напомним, Ракитич подвел краткий итог встречи с "Челси". | soccernews.ru