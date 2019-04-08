Ракитич определился с новым клубом

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб предстоящим летом.

Как сообщает Sportsmole, 31-летний хорват хочет продолжить карьеру в туринском "Ювентусе". Напомним, что ранее интерес к игроку проявляли "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" оценивает Ракитича в 50 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 5 голов и 9 ассистов в 45 играх.

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