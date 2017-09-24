Ракитич остался доволен своей новой ролью на поле

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился мнением о новой роли на поле.

"Мне было весьма комфортно играть в качестве оборонительного хавбека" - приводит слова Ракитича сайт клуба.

В текущем сезоне Ракитич провел 9 матчей, отметился одним голом и двумя ассистами.

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