Ракитич отказывается уходить из "Барселоны"

"Барселона" хочет продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, это будет сделать сложно, так как футболист намерен остаться в каталонском клубе. При этом, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ранее заявлял, что клуб намерен улучшить условия контракта игрока.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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