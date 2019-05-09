Ракитич отправился на вечеринку после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич угодил в скандальную ситуацию, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, хорват после вылета своей команды из Лиги Чемпионов отправился в Севилью, где принял участие в праздничной вечеринке, посвящённой ежегодному фестивалю.

Сын бывшего президента "Севильи" Хосе Мария дель Нидо Карраско выложил в инстаграме совместное фото с улыбающимся футболистом.

Позднее снимок был удалён, но на Ракитича уже обрушились с критикой болельщики "Барсы". В каталонском клубе также недовольны поведением хавбека.

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