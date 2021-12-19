Ракитич поделился эмоциями от победы над "Атлетико"

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Ракитич поделился эмоциями от победы над "Атлетико"Фото: инстаграм Ракитича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился эмоциями после победы над мадридским "Атлетико" со счетом 2:1 в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги.

"Мы сражались против чемпиона страны. Это была очень важная встреча, наши болельщики заслужили второй гол. Мы благодарны им за поддержку. Набранные очки – это их заслуга.

Мы отлично провели первую половину игры, но пропустили гол. Это вызвало некоторое беспокойство, потому что предстояло проделать огромную работу, чтобы забить. Но мы были уверены в себе и дождались нужного момента. Мы продолжаем получать удовольствие от того, что делаем. Нам нужно многое улучшить, но мы на правильном пути. Будем двигаться дальше, чтобы достичь поставленной цели", - сказал хавбек.

Благодаря этой победе "Севилья" сократила отставание от "Реала" в чемпионское гонке Ла Лиги до 5 очков.

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