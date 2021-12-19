Ракитич поделился эмоциями от победы над "Атлетико"
Фото: инстаграм Ракитича/Автор неизвестен
Хорватский полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился эмоциями после победы над мадридским "Атлетико" со счетом 2:1 в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги.
"Мы сражались против чемпиона страны. Это была очень важная встреча, наши болельщики заслужили второй гол. Мы благодарны им за поддержку. Набранные очки – это их заслуга.
Мы отлично провели первую половину игры, но пропустили гол. Это вызвало некоторое беспокойство, потому что предстояло проделать огромную работу, чтобы забить. Но мы были уверены в себе и дождались нужного момента. Мы продолжаем получать удовольствие от того, что делаем. Нам нужно многое улучшить, но мы на правильном пути. Будем двигаться дальше, чтобы достичь поставленной цели", - сказал хавбек.
Благодаря этой победе "Севилья" сократила отставание от "Реала" в чемпионское гонке Ла Лиги до 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14