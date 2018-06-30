Ракитич поделился ожиданиями от матча против сборной Дании

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании.

"Это очень сильный соперник. У Дании длинная серия без поражений, они не проигрывают уже 18 матчей подряд. И это серьёзный звоночек для нас. Датчане знают, как играть против сильной и звездной команды" - цитирует Ракитича официальный сайт ФИФА.

Напомним, что матч Хорватия - Дания состоится 1 июля в 21:00 по московскому времени.

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