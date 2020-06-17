Ракитич подвел итоги победного матча "Барселоны" с "Леганесом"

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Ракитич подвел итоги победного матча "Барселоны" с "Леганесом"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич высказался по поводу победного матча 29-го тура Ла Лиги с "Леганесом" (2:0).

"Рад за Фати. Он делает невероятную работу, но ему нужно набраться терпения. Гризманн забил, но его гол отменили. Антуан становится только лучше, он очень важен для команды.
У нас немного дней на отдых, до матча с "Севильей" не так много времени, нужно использовать его как можно лучше", - цитирует Ракитича Marca.

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится 19 июня. Начало - в 23:00 (мск).

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