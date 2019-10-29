Ракитич покинет "Барселону" в январе
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич определился со своим будущим в каталонском клубе.
По информации Marca, хорват решил покинуть "Камп Ноу" во время зимнего трансферного окна.
Сообщается, что футболист уже оповестил руководство "блауграны" о своих планах и получил одобрение на ведение переговоров с другими клубами.
Главными претендентами на Ракитича считаются "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Интер". Его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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|10
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