Ракитич покинет "Барселону" в январе

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич определился со своим будущим в каталонском клубе.

По информации Marca, хорват решил покинуть "Камп Ноу" во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что футболист уже оповестил руководство "блауграны" о своих планах и получил одобрение на ведение переговоров с другими клубами.

Главными претендентами на Ракитича считаются "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Интер". Его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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