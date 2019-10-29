Ракитич покинет "Барселону" в январе

Теги барселонаиван ракитич

Ракитич покинет "Барселону" в январе

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич определился со своим будущим в каталонском клубе.

По информации Marca, хорват решил покинуть "Камп Ноу" во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что футболист уже оповестил руководство "блауграны" о своих планах и получил одобрение на ведение переговоров с другими клубами.

Главными претендентами на Ракитича считаются "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Интер". Его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн слетал в США без разрешения "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон передумал завершать карьеру

Буффон передумал завершать карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранада Гранада 10 20
2 Барселона Барселона 9 19
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 10 19
5 Севилья Севилья 10 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
10 Хетафе Хетафе 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
12 Осасуна Осасуна 9 11
13 Леванте Леванте 10 11
14 Алавес Алавес 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов