Ракитич помог "Севилье" обыграть "Леванте" в товарищеском матче

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Ракитич помог "Севилье" обыграть "Леванте" в товарищеском матче

"Севилья" в товарищеском матче обыграла "Леванте" (3:2). Победный гол в конце встречи забил новичок Иван Ракитич.

"Севилья" - "Леванте" 3:2 (0:2)

Голы: Постиго, 14 - 0:1, Гомес, 22 - 0:2, Окампос, 59 - 1:2, Эн Несири, 72 - 2:2, Рактич, 90+6 - 3:2.

Ракитич перешел из "Барселоны" в "Севилью" 1 сентября этого года.

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