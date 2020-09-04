Ракитич пообещал найти в "Севилье" место для Месси

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Ракитич пообещал найти в "Севилье" место для Месси

Новичок "Севильи" Иван Ракитич пошутил в ответ на вопрос о будущем капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что хорват и аргентинец вместе играли за "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 год.

Хавбек в начале этой недели вернулся в "Севилью" за 1,5 миллиона евро + бонусы. Форвард также хотел уйти, но руководство "Барсы" не дало ему этого сделать.

"Месси? Мы без проблем найдём ему место в составе "Севильи", - цитирует Ракитича Goal.com.

Не пропустите: Месси передумал уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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