Ракитич пообещал найти в "Севилье" место для Месси
Новичок "Севильи" Иван Ракитич пошутил в ответ на вопрос о будущем капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Напомним, что хорват и аргентинец вместе играли за "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 год.
Хавбек в начале этой недели вернулся в "Севилью" за 1,5 миллиона евро + бонусы. Форвард также хотел уйти, но руководство "Барсы" не дало ему этого сделать.
"Месси? Мы без проблем найдём ему место в составе "Севильи", - цитирует Ракитича Goal.com.
Не пропустите: Месси передумал уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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