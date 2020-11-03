Ракитич: "Поражение "Краснодара" от "Челси" - обманчивый результат"

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Краснодаром" рассказал, как команда готовилась к игре.

"Как готовились к "Краснодару"? Команда хорошая, высокого уровня, но в последних матчах ей не повезло. В футбол играет хорошо, много моментов создает. С "Челси" был обманчив результат. Нужно приложить много сил, чтобы обыграть соперника.

В Лиге Чемпионов нельзя допускать даже минимальных ошибок. Бывает, нас критикуют, но нужно искать решение. У нас отличное взаимопонимание в составе. Мы верим, что наша игра получится", - передает слова Ракитича "СЭ".

Матч "Севилья" - "Краснодар" состоится завтра, 4 ноября, в Испании. Начало - в 20:55 (мск).

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