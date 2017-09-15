Ракитич: "Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны"

Теги барселонаиван ракитич

Ракитич: "Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны"Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что в успехах его команды в новом сезоне нужно благодарить "Реал", который обыграл каталонцев в матчах за Суперкубок Испании.

"Что произошло с командой? Ничего конкретного. Просто в матчах за Суперкубок Испании с "Реалом" актуальными оказались отдельные детали. Особенно в первой игре.  Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны" и способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в чемпионате Испании и Лиге чемпионов", - отметил он. 

Читайте: Ракитич: "У нас хорошие отношения с руководством" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов