Ракитич: "Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что в успехах его команды в новом сезоне нужно благодарить "Реал", который обыграл каталонцев в матчах за Суперкубок Испании.

"Что произошло с командой? Ничего конкретного. Просто в матчах за Суперкубок Испании с "Реалом" актуальными оказались отдельные детали. Особенно в первой игре. Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны" и способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в чемпионате Испании и Лиге чемпионов", - отметил он.

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