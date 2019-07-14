Ракитич потренировался с женой на пляже

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич вместе со своей женой Ракель Маури начал подготовку к новому сезону.

Так, 31-летний хорват на своей странице в инстаграм выложил видео, где он тренируется на пляже с супругой.

Отметим, что Рактич и Маури поженились в 2015 году и воспитывают двух детей.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. За это время он провел за клуб 268 игр.

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