Ракитич: "Поздравляю всех, кто был причастен к переходу Коутиньо в "Барселону"

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Ракитич: "Поздравляю всех, кто был причастен к переходу Коутиньо в "Барселону"

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал переход в команду бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.

"Мое мнение о стоимости трансфера Коутиньо не является важным, но цены на игроков увеличились, такие теперь условия на трансферном рынке. Поздравляю всех, кто был причастен к переходу Коутиньо. Мы довольны, что к нам присоединился один из лучших футболистов мира. Уверен, что он поможет нам в Примере и Кубке Испании. Впрочем ему нужно дать время на адаптацию в новой команде", - цитирует Ракитича Marca.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

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