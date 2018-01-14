Ракитич: "Предпочел, чтобы Неймар остался в "Барселоне"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич в очередной раз высказался об уходе своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.

" Я не собираюсь врать - я бы предпочел, чтобы Неймар остался здесь с нами. Помимо того, что он - отличный игрок, он - еще и друг, я очень хорошо к нему отношусь. Но п осле его ухода мы должны были продолжать работать. "Барса" - это не один, два или пять игроков. Это самый большой клуб в мире, и мы должны были продолжить нашу работу ", - цитирует 29-летнего хорвата Marca.

Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru