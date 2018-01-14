Ракитич: "Предпочел, чтобы Неймар остался в "Барселоне"
Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич в очередной раз высказался об уходе своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.
"Я не собираюсь врать - я бы предпочел, чтобы Неймар остался здесь с нами. Помимо того, что он - отличный игрок, он - еще и друг, я очень хорошо к нему отношусь. Но после его ухода мы должны были продолжать работать. "Барса" - это не один, два или пять игроков. Это самый большой клуб в мире, и мы должны были продолжить нашу работу", - цитирует 29-летнего хорвата Marca.
Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru
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