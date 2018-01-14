Ракитич: "Предпочел, чтобы Неймар остался в "Барселоне"

Теги иван ракитичнеймарбарселонапсж

Ракитич: "Предпочел, чтобы Неймар остался в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич в очередной раз высказался об уходе своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.

"Я не собираюсь врать - я бы предпочел, чтобы Неймар остался здесь с нами. Помимо того, что он - отличный игрок, он - еще и друг, я очень хорошо к нему отношусь. Но после его ухода мы должны были продолжать работать. "Барса" - это не один, два или пять игроков. Это самый большой клуб в мире, и мы должны были продолжить нашу работу", - цитирует 29-летнего хорвата Marca.

Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов