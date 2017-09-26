Ракитич: "При Вальверде Месси играет по-другому"

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Ракитич: "При Вальверде Месси играет по-другому"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о новой роли на поле ведущего форварда своей команды Лионеля Месси.

"Вальверде внес некоторые изменения в игру команды. Возможно, вы заметили, что Лео Месси играет по-другому. Новый тренер попросил его играть больше в центре поля. Конечно, у Лео остается много свободы в игре и порой он уходит от своей позиции, но тренер хочет, чтобы он играл именно там. Это немного замедляет мои действия", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Ракитич высказался о неудачном старте "Реала" в Ла Лиге. | soccernews.ru

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