Ракитич: "При Вальверде Месси играет по-другому"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о новой роли на поле ведущего форварда своей команды Лионеля Месси.

" Вальверде внес некоторые изменения в игру команды. Возможно, вы заметили, что Лео Месси играет по-другому. Новый тренер попросил его играть больше в центре поля. Конечно, у Лео остается много свободы в игре и порой он уходит от своей позиции, но тренер хочет, чтобы он играл именно там. Это немного замедляет мои действия ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Ракитич высказался о неудачном старте "Реала" в Ла Лиге. | soccernews.ru