Ракитич принял окончательное решение о своем будущем

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Ракитич принял окончательное решение о своем будущем

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич, скорее всего, летом сменит клуб.

Как сообщает Football Italia, 30-летний хорват имеет устную договоренность о летнем трансфере в "Интер". Ранее каталонский клуб приостановил переговоры с игроком о новом соглашении.

Действующий контракт Ракитича с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В этом сезоне он провел 35 игр, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

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